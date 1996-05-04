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    Евгений Крячик - статистика

    Имя Евгений
    Отчество Александрович
    Фамилия Крячик
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 сентября 1969 (53 года)
    Рост 178
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лада-Тольятти 16 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.09.1996 1' -90' Лада-Тольятти (Тольятти) 0:1 Динамо (Москва)
    07.09.1996 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 2:0 Лада-Тольятти (Тольятти)
    03.09.1996 1' -90' Ротор (Волгоград) 2:0 Лада-Тольятти (Тольятти)
    24.08.1996 1' -90' Лада-Тольятти (Тольятти) 1:1 Спартак (Москва)
    17.07.1996 1' -90' Лада-Тольятти (Тольятти) 1:1 Черноморец (Новороссийск)
    03.07.1996 1' -90' Жемчужина (Сочи) 2:1 Лада-Тольятти (Тольятти)
    18.05.1996 1' -90' Лада-Тольятти (Тольятти) 1:0 Зенит (Санкт-Петербург)
    15.05.1996 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 2:1 Лада-Тольятти (Тольятти)
    08.05.1996 1' -90' Лада-Тольятти (Тольятти) 0:2 Торпедо-Лужники (Москва)
    04.05.1996 1' -90' Динамо (Москва) 4:0 Лада-Тольятти (Тольятти)
    27.04.1996 1' -90' Лада-Тольятти (Тольятти) 1:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    20.04.1996 1' -90' Спартак (Москва) 1:0 Лада-Тольятти (Тольятти)
    13.04.1996 1' -90' Лада-Тольятти (Тольятти) 0:0 Крылья Советов (Самара)
    06.04.1996 1' -90' Локомотив НН (Нижний Новгород) 1:0 Лада-Тольятти (Тольятти)
    23.03.1996 1' -90' Уралмаш (Екатеринбург) 0:0 Лада-Тольятти (Тольятти)
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