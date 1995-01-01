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    Сергей Крестов - статистика

    Имя Сергей
    Отчество Владимирович
    Фамилия Крестов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 октября 1972 (50 лет)
    Рост 178
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торпедо 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.04.1994 1' -90' Динамо (Ставрополь) 0:0 Торпедо (Москва)
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