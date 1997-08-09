|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо-Лужники
|16
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.1997
|1' -90'
|Жемчужина (Сочи)
|4:3
|Торпедо-Лужники (Москва)
|18.10.1997
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|2:1
|Торпедо-Лужники (Москва)
|14.10.1997
|1' -90'
|Торпедо-Лужники (Москва)
|0:1
|Динамо (Москва)
|23.09.1997
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|3:0
|Торпедо-Лужники (Москва)
|13.09.1997
|1' -90'
|Торпедо-Лужники (Москва)
|0:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|03.09.1997
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|1:0
|Торпедо-Лужники (Москва)
|30.08.1997
|1' -90'
|Торпедо-Лужники (Москва)
|0:1
|Крылья Советов (Самара)
|23.08.1997
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|3:2
|Торпедо-Лужники (Москва)
|16.08.1997
|1' -90'
|Торпедо-Лужники (Москва)
|3:0
|ЦСКА (Москва)
|09.08.1997
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:3
|Торпедо-Лужники (Москва)
|06.08.1997
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|0:1
|Торпедо-Лужники (Москва)
|02.08.1997
|1' -90'
|Торпедо-Лужники (Москва)
|0:0
|Черноморец (Новороссийск)
|23.07.1997
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|2:1
|Торпедо-Лужники (Москва)
|16.07.1997
|1' -90'
|Торпедо-Лужники (Москва)
|1:2
|Шинник (Ярославль)