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    Олег Кошелюк - статистика

    Имя Олег
    Отчество Борисович
    Фамилия Кошелюк
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 сентября 1969 (53 года)
    Рост 174
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торпедо-Лужники 16 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.11.1997 1' -90' Жемчужина (Сочи) 4:3 Торпедо-Лужники (Москва)
    18.10.1997 1' -90' Алания (Владикавказ) 2:1 Торпедо-Лужники (Москва)
    14.10.1997 1' -90' Торпедо-Лужники (Москва) 0:1 Динамо (Москва)
    23.09.1997 1' -90' Локомотив (Москва) 3:0 Торпедо-Лужники (Москва)
    13.09.1997 1' -90' Торпедо-Лужники (Москва) 0:1 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    03.09.1997 1' -90' Балтика (Калининград) 1:0 Торпедо-Лужники (Москва)
    30.08.1997 1' -90' Торпедо-Лужники (Москва) 0:1 Крылья Советов (Самара)
    23.08.1997 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 3:2 Торпедо-Лужники (Москва)
    16.08.1997 1' -90' Торпедо-Лужники (Москва) 3:0 ЦСКА (Москва)
    09.08.1997 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 1:3 Торпедо-Лужники (Москва)
    06.08.1997 1' -90' Спартак (Москва) 0:1 Торпедо-Лужники (Москва)
    02.08.1997 1' -90' Торпедо-Лужники (Москва) 0:0 Черноморец (Новороссийск)
    23.07.1997 1' -90' Тюмень (Тюмень) 2:1 Торпедо-Лужники (Москва)
    16.07.1997 1' -90' Торпедо-Лужники (Москва) 1:2 Шинник (Ярославль)
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