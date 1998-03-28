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    Эдуард Косолапов - статистика

    Имя Эдуард
    Отчество Викторович
    Фамилия Косолапов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 27 марта 1976 (46 лет)
    Рост 174
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.04.1998 1' -90' Тюмень (Тюмень) 2:0 Динамо (Москва)
    28.03.1998 1' -90' Динамо (Москва) 1:1 Балтика (Калининград)
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