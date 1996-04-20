Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Николай Коровкин - статистика

    Имя Николай
    Отчество Львович
    Фамилия Коровкин
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 декабря 1974 (48 лет)
    Рост 179
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черноморец 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.04.1996 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:2 Зенит (Санкт-Петербург)
    20.04.1996 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 4:0 Черноморец (Новороссийск)
    • Читайте нас: 
    11