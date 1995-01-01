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    Андрей Копылов - статистика

    Имя Андрей
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Копылов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 декабря 1973 (49 лет)
    Рост 179
    Вес 67
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 21 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.1994 1' -90' Динамо (Ставрополь) 5:0 Крылья Советов (Самара)
    28.10.1994 1' -90' Спартак (Москва) 2:1 Динамо (Ставрополь)
    24.10.1994 1' -90' Динамо (Ставрополь) 1:0 Динамо (Москва)
    16.10.1994 1' -90' Лада-Тольятти (Тольятти) 0:1 Динамо (Ставрополь)
    23.09.1994 1' -90' Текстильщик (Камышин) 2:0 Динамо (Ставрополь)
    10.08.1994 1' -90' Динамо (Ставрополь) 0:0 Ротор (Волгоград)
    03.08.1994 1' -90' ЦСКА (Москва) 3:1 Динамо (Ставрополь)
    20.07.1994 1' -90' Торпедо (Москва) 3:0 Динамо (Ставрополь)
    10.05.1994 1' -90' Динамо (Ставрополь) 0:0 ЦСКА (Москва)
    02.05.1994 1' -90' Алания (Владикавказ) 1:0 Динамо (Ставрополь)
    28.04.1994 1' -90' Динамо (Ставрополь) 0:0 Торпедо (Москва)
    24.04.1994 1' -90' Ротор (Волгоград) 1:1 Динамо (Ставрополь)
    16.04.1994 1' -90' Жемчужина (Сочи) 1:0 Динамо (Ставрополь)
    08.04.1994 1' -90' Локомотив (Москва) 0:0 Динамо (Ставрополь)
    26.03.1994 1' -90' Динамо (Москва) 1:1 Динамо (Ставрополь)
    19.03.1994 1' -90' Крылья Советов (Самара) 1:1 Динамо (Ставрополь)
    15.03.1994 1' -90' Динамо (Ставрополь) 1:0 Лада-Тольятти (Тольятти)
    06.03.1994 1' -90' Динамо (Ставрополь) 1:2 Спартак (Москва)
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