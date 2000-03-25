|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит
|7
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.09.2000
|1' -90'
|Анжи (Махачкала)
|3:2
|Зенит (Санкт-Петербург)
|30.04.2000
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|0:0
|Черноморец (Новороссийск)
|22.04.2000
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|1:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|15.04.2000
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|0:1
|Динамо (Москва)
|08.04.2000
|1' -90'
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|1:2
|Зенит (Санкт-Петербург)
|01.04.2000
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:0
|Анжи (Махачкала)
|25.03.2000
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|2:0
|Зенит (Санкт-Петербург)