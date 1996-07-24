|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лада-Тольятти
|9
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.10.1996
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:1
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|28.09.1996
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|0:2
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|19.09.1996
|1' -90'
|Торпедо-Лужники (Москва)
|3:1
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|14.09.1996
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|0:1
|Динамо (Москва)
|03.09.1996
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|2:0
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|21.08.1996
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|3:1
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|10.08.1996
|1' -90'
|Текстильщик (Камышин)
|1:0
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|07.08.1996
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|3:2
|Уралмаш (Екатеринбург)
|24.07.1996
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|1:0
|Локомотив (Москва)