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    Игорь Козлов - статистика

    Имя Игорь
    Отчество Валентинович
    Фамилия Козлов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 августа 1970 (52 года)
    Рост 178
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зенит 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.04.1997 1' -90' Жемчужина (Сочи) 1:0 Зенит (Санкт-Петербург)
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