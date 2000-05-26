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    Алексей Козлов - статистика

    Имя Алексей
    Отчество Владимирович
    Фамилия Козлов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 августа 1975 (47 лет)
    Рост 185
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 19 0 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.11.2000 1' -90' Динамо (Москва) 1:0 ЦСКА (Москва)
    14.07.2000 1' -90' Торпедо (Москва) 1:1 Динамо (Москва)
    08.07.2000 1' -90' Динамо (Москва) 2:2 Черноморец (Новороссийск)
    05.07.2000 1' -90' Динамо (Москва) 1:2 Зенит (Санкт-Петербург)
    27.06.2000 1' -90' ЦСКА (Москва) 2:2 Динамо (Москва)
    23.06.2000 1' -90' Локомотив НН (Нижний Новгород) 0:3 Динамо (Москва)
    18.06.2000 1' -90' Динамо (Москва) 2:1 Анжи (Махачкала)
    12.06.2000 1' -90' Ротор (Волгоград) 2:4 Динамо (Москва)
    08.06.2000 1' -90' Динамо (Москва) 2:2 Факел (Воронеж)
    26.05.2000 1' -90' Спартак (Москва) 3:1 Динамо (Москва)
    17.05.2000 1' -90' Динамо (Москва) 2:0 Крылья Советов (Самара)
    13.05.2000 1' -90' Локомотив (Москва) 1:0 Динамо (Москва)
    07.05.2000 1' -90' Динамо (Москва) 1:0 Уралан (Элиста)
    30.04.2000 1' -90' Алания (Владикавказ) 0:1 Динамо (Москва)
    22.04.2000 1' -90' Динамо (Москва) 0:0 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    15.04.2000 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 0:1 Динамо (Москва)
    07.04.2000 1' -90' Динамо (Москва) 0:0 Торпедо (Москва)
    01.04.2000 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 4:0 Динамо (Москва)
    25.03.2000 1' -90' Динамо (Москва) 2:0 Сатурн (Раменское)
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