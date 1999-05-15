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    Артем Коваленко - статистика

    Имя Артем
    Отчество Павлович
    Фамилия Коваленко
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 августа 1981 (41 год)
    Рост 187
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЦСКА 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.1999 1' -90' ЦСКА (Москва) 5:2 Черноморец (Новороссийск)
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