|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо-Газовик
|9
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.10.1995
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|3:0
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|22.10.1995
|1' -90'
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|0:6
|Спартак (Москва)
|23.09.1995
|1' -90'
|Текстильщик (Камышин)
|3:1
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|16.09.1995
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|3:1
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|30.08.1995
|1' -90'
|Жемчужина (Сочи)
|2:0
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|26.08.1995
|1' -90'
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|1:6
|Ротор (Волгоград)
|28.06.1995
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:1
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|27.05.1995
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|6:3
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|15.04.1995
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|4:1
|Динамо-Газовик (Тюмень)