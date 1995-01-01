|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|КАМАЗ
|10
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.10.1994
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|02.10.1994
|1' -90'
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|2:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|25.09.1994
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|0:0
|Уралмаш (Екатеринбург)
|18.09.1994
|1' -90'
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|0:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|31.08.1994
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:0
|Динамо (Ставрополь)
|27.07.1994
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|1:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|20.07.1994
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|3:1
|Крылья Советов (Самара)
|14.05.1994
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|0:0
|Локомотив (Москва)
|02.05.1994
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|2:2
|Динамо (Москва)