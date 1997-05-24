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    Александр Кобенко - статистика

    Имя Александр
    Отчество Васильевич
    Фамилия Кобенко
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 августа 1977 (45 лет)
    Рост 171
    Вес 66
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростсельмаш 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.06.1997 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 3:2 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    24.05.1997 1' -90' Спартак (Москва) 2:0 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
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