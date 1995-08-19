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    Евгений Княжев - статистика

    Имя Евгений
    Отчество .
    Фамилия Княжев
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 января 1968 (55 лет)
    Рост 172
    Вес 60
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо-Газовик 13 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.10.1995 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 3:0 Динамо-Газовик (Тюмень)
    22.10.1995 1' -90' Динамо-Газовик (Тюмень) 0:6 Спартак (Москва)
    14.10.1995 1' -90' Алания (Владикавказ) 4:0 Динамо-Газовик (Тюмень)
    30.09.1995 1' -90' Динамо-Газовик (Тюмень) 1:3 Торпедо (Москва)
    23.09.1995 1' -90' Текстильщик (Камышин) 3:1 Динамо-Газовик (Тюмень)
    16.09.1995 1' -90' ЦСКА (Москва) 3:1 Динамо-Газовик (Тюмень)
    09.09.1995 1' -90' Динамо-Газовик (Тюмень) 0:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    30.08.1995 1' -90' Жемчужина (Сочи) 2:0 Динамо-Газовик (Тюмень)
    26.08.1995 1' -90' Динамо-Газовик (Тюмень) 1:6 Ротор (Волгоград)
    19.08.1995 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:0 Динамо-Газовик (Тюмень)
    09.08.1995 1' -90' Динамо-Газовик (Тюмень) 2:3 Локомотив (Москва)
    05.08.1995 1' -90' Локомотив НН (Нижний Новгород) 0:0 Динамо-Газовик (Тюмень)
    29.07.1995 1' -90' Динамо-Газовик (Тюмень) 2:2 Динамо (Москва)
    15.07.1995 1' -90' Алания (Владикавказ) 5:0 Жемчужина (Сочи)
    01.07.1995 1' -90' ЦСКА (Москва) 4:0 Жемчужина (Сочи)
    13.05.1995 1' -90' Локомотив (Москва) 1:1 Жемчужина (Сочи)
    29.04.1995 1' -90' Локомотив НН (Нижний Новгород) 2:2 Жемчужина (Сочи)
    08.04.1995 1' -90' Крылья Советов (Самара) 0:0 Жемчужина (Сочи)
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