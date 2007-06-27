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    Сергей Клещенко - статистика

    Имя Сергей
    Отчество Викторович
    Фамилия Клещенко
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 20 мая 1972 (50 лет)
    Рост 174
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Металлург-Кузбасс 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.06.2007 1' -90' Металлург-Кузбасс (Новокузнецк) 1:2 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
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