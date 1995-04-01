|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.09.1995
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|5:1
|Черноморец (Новороссийск)
|07.09.1995
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|5:0
|Черноморец (Новороссийск)
|15.08.1995
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|15.07.1995
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|5:0
|Черноморец (Новороссийск)
|24.06.1995
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|2:0
|Черноморец (Новороссийск)
|09.05.1995
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:4
|Локомотив (Москва)
|01.04.1995
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:3
|ЦСКА (Москва)