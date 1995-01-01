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    Альмир Каюмов - статистика

    Имя Альмир
    Отчество Измайлович
    Фамилия Каюмов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 декабря 1964 (58 лет)
    Рост 176
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лада-Тольятти 25 1 0 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.1994 1' -90' Жемчужина (Сочи) 0:0 Лада-Тольятти (Тольятти)
    23.10.1994 1' -90' Локомотив (Москва) 2:1 Лада-Тольятти (Тольятти)
    16.10.1994 1' -90' Лада-Тольятти (Тольятти) 0:1 Динамо (Ставрополь)
    02.10.1994 1' -90' Лада-Тольятти (Тольятти) 2:3 Динамо (Москва)
    25.09.1994 1' -90' Лада-Тольятти (Тольятти) 2:1 Крылья Советов (Самара)
    19.09.1994 1' -90' Спартак (Москва) 3:0 Лада-Тольятти (Тольятти)
    09.09.1994 1' -90' Ротор (Волгоград) 4:1 Лада-Тольятти (Тольятти)
    31.08.1994 1' -90' Лада-Тольятти (Тольятти) 1:0 ЦСКА (Москва)
    14.08.1994 1' -90' Алания (Владикавказ) 1:2 Лада-Тольятти (Тольятти)
    10.08.1994 1' -90' Лада-Тольятти (Тольятти) 1:1 Уралмаш (Екатеринбург)
    03.08.1994 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 1:0 Лада-Тольятти (Тольятти)
    20.07.1994 1' -90' Локомотив НН (Нижний Новгород) 0:0 Лада-Тольятти (Тольятти)
    25.05.1994 1' -90' Торпедо (Москва) 1:1 Лада-Тольятти (Тольятти)
    10.05.1994 1' -90' Лада-Тольятти (Тольятти) 2:4 КАМАЗ (Набережные Челны)
    02.05.1994 1' -90' Уралмаш (Екатеринбург) 2:1 Лада-Тольятти (Тольятти)
    24.04.1994 1' -90' Динамо-Газовик (Тюмень) 0:0 Лада-Тольятти (Тольятти)
    17.04.1994 1' -90' Лада-Тольятти (Тольятти) 1:5 Спартак (Москва)
    09.04.1994 1' -90' Динамо (Москва) 1:0 Лада-Тольятти (Тольятти)
    02.04.1994 1' -90' Крылья Советов (Самара) 0:0 Лада-Тольятти (Тольятти)
    26.03.1994 1' -90' Лада-Тольятти (Тольятти) 0:0 Локомотив (Москва)
    15.03.1994 1' -90' Динамо (Ставрополь) 1:0 Лада-Тольятти (Тольятти)
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