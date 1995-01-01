Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Евгений Касьяненко - статистика

    Имя Евгений
    Отчество .
    Фамилия Касьяненко
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 марта 1965 (57 лет)
    Рост 176
    Вес 66
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Луч 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.03.1993 1' -90' ЦСКА (Москва) 3:1 Луч (Владивосток)
    11.03.1993 1' -90' Луч (Владивосток) 0:0 Ротор (Волгоград)
    • Читайте нас: 
    11