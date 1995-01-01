|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.10.1993
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:1
|Текстильщик (Камышин)
|10.10.1993
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|2:1
|Текстильщик (Камышин)
|19.09.1993
|1' -90'
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|1:2
|Текстильщик (Камышин)
|12.09.1993
|1' -90'
|Асмарал (Москва)
|0:1
|Текстильщик (Камышин)
|07.08.1993
|1' -90'
|Жемчужина (Сочи)
|3:1
|Текстильщик (Камышин)
|13.07.1993
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|3:0
|Текстильщик (Камышин)
|09.07.1993
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:2
|Текстильщик (Камышин)
|05.06.1993
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|2:0
|Текстильщик (Камышин)
|21.05.1993
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|3:1
|Текстильщик (Камышин)
|06.05.1993
|1' -90'
|Уралмаш (Екатеринбург)
|1:0
|Текстильщик (Камышин)
|02.05.1993
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|3:1
|Текстильщик (Камышин)
|07.04.1993
|1' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|1:1
|Текстильщик (Камышин)
|03.04.1993
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|0:2
|Текстильщик (Камышин)