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    Емилиан Карас - статистика

    Имя Емилиан
    Отчество .
    Фамилия Карас
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 декабря 1967 (55 лет)
    Рост 188
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тюмень 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.07.1997 1' -90' Тюмень (Тюмень) 2:1 Торпедо-Лужники (Москва)
    12.04.1997 1' -90' Локомотив НН (Нижний Новгород) 1:0 Тюмень (Тюмень)
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