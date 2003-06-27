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    Вячеслав Камольцев - статистика

    Имя Вячеслав
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Камольцев
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 декабря 1971 (51 год)
    Рост 178
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черноморец 23 4 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.11.2003 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:1 Шинник (Ярославль)
    25.10.2003 1' -90' Уралан (Элиста) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    19.10.2003 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:4 Торпедо (Москва)
    13.09.2003 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:2 Торпедо-Металлург (Москва)
    06.08.2003 1' -90' Локомотив (Москва) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    02.08.2003 1' -90' Рубин (Казань) 3:1 Черноморец (Новороссийск)
    26.07.2003 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:1 Динамо (Москва)
    19.07.2003 1' -90' Ротор (Волгоград) 3:0 Черноморец (Новороссийск)
    12.07.2003 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:3 Спартак (Москва)
    27.06.2003 1' -90' Спартак (Москва) 2:1 Черноморец (Новороссийск)
    23.06.2003 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:0 Ротор (Волгоград)
    18.06.2003 1' -90' Динамо (Москва) 3:2 Черноморец (Новороссийск)
    11.06.2003 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:0 Рубин (Казань)
    31.05.2003 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:2 Ростов (Ростов-на-Дону)
    25.05.2003 1' -90' Сатурн (Раменское) 2:0 Черноморец (Новороссийск)
    18.05.2003 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:5 Локомотив (Москва)
    04.05.2003 1' -90' Торпедо-Металлург (Москва) 0:0 Черноморец (Новороссийск)
    23.04.2003 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:1 ЦСКА (Москва)
    19.04.2003 1' -90' Крылья Советов (Самара) 1:1 Черноморец (Новороссийск)
    12.04.2003 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:0 Зенит (Санкт-Петербург)
    06.04.2003 1' -90' Торпедо (Москва) 1:1 Черноморец (Новороссийск)
    22.03.2003 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:1 Уралан (Элиста)
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