|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.1994
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|2:1
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|24.10.1994
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|2:3
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|18.09.1994
|1' -90'
|Уралмаш (Екатеринбург)
|3:2
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|11.09.1994
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:1
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|11.08.1994
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|3:0
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|28.07.1994
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|3:4
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|01.06.1994
|1' -90'
|Жемчужина (Сочи)
|3:2
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|18.05.1994
|1' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|0:2
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|10.05.1994
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|0:3
|Локомотив НН (Нижний Новгород)