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    Е. Калинин - статистика

    Имя Е.
    Отчество .
    Фамилия Калинин
    Команда Завершил карьеру
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 19 марта 1955 (67 лет)
    Рост 186
    Вес 81
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Луч 1 -2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.09.1993 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 2:1 Луч (Владивосток)
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