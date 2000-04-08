|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|9
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.06.2000
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|3:1
|Черноморец (Новороссийск)
|26.05.2000
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|0:3
|Черноморец (Новороссийск)
|17.05.2000
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|3:1
|Уралан (Элиста)
|13.05.2000
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|07.05.2000
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:2
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|30.04.2000
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|0:0
|Черноморец (Новороссийск)
|22.04.2000
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:0
|Торпедо (Москва)
|15.04.2000
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|0:3
|Черноморец (Новороссийск)
|08.04.2000
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|0:0
|Черноморец (Новороссийск)