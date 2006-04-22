|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Луч
|8
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.10.2006
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|2:1
|Луч (Владивосток)
|26.08.2006
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|3:0
|Луч (Владивосток)
|30.07.2006
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|2:1
|Луч (Владивосток)
|23.07.2006
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|4:2
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|13.05.2006
|1' -90'
|Томь (Томск)
|2:1
|Луч (Владивосток)
|07.05.2006
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:0
|Шинник (Ярославль)
|29.04.2006
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|2:1
|Луч (Владивосток)
|22.04.2006
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|2:0
|Торпедо (Москва)