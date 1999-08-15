|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|11
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.1999
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|23.10.1999
|1' -90'
|Уралан (Элиста)
|3:1
|Черноморец (Новороссийск)
|16.10.1999
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:2
|Торпедо (Москва)
|02.10.1999
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|3:1
|Черноморец (Новороссийск)
|25.09.1999
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|18.09.1999
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:1
|Черноморец (Новороссийск)
|11.09.1999
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:1
|Ротор (Волгоград)
|28.08.1999
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|0:1
|Черноморец (Новороссийск)
|21.08.1999
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:1
|ЦСКА (Москва)
|15.08.1999
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|2:1
|Черноморец (Новороссийск)
|04.08.1999
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:1
|Спартак (Москва)