|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Крылья Советов
|9
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.09.1997
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|4:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|24.05.1997
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|3:0
|Крылья Советов (Самара)
|17.05.1997
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|03.05.1997
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|0:1
|Торпедо-Лужники (Москва)
|23.04.1997
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Крылья Советов (Самара)
|12.04.1997
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:1
|Крылья Советов (Самара)
|02.04.1997
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|0:1
|Крылья Советов (Самара)