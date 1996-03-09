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    Олег Имреков - статистика

    Имя Олег
    Отчество Евгеньевич
    Фамилия Имреков
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 июля 1962 (60 лет)
    Рост 176
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черноморец 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.04.1996 1' -90' Динамо (Москва) 1:1 Черноморец (Новороссийск)
    09.03.1996 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:1 Крылья Советов (Самара)
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