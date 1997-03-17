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    Андрей Иляскин - статистика

    Имя Андрей
    Отчество Григорьевич
    Фамилия Иляскин
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 июля 1967 (55 лет)
    Рост 174
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шинник 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.06.1997 1' -90' Алания (Владикавказ) 5:2 Шинник (Ярославль)
    17.03.1997 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:3 Торпедо-Лужники (Москва)
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