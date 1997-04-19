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    Сергей Илюшин - статистика

    Имя Сергей
    Отчество Владимирович
    Фамилия Илюшин
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 27 марта 1973 (49 лет)
    Рост 181
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ротор 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.04.1997 1' -90' Балтика (Калининград) 0:1 Ротор (Волгоград)
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