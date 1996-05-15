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    Алексей Илатовский - статистика

    Имя Алексей
    Отчество Валентинович
    Фамилия Илатовский
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 февраля 1975 (48 лет)
    Рост 182
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    КАМАЗ 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.1996 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 0:0 Крылья Советов (Самара)
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