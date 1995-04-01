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    Руслан Идигов - статистика

    Имя Руслан
    Отчество Хазирович
    Фамилия Идигов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 марта 1966 (56 лет)
    Рост 184
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    КАМАЗ 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.04.1995 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 2:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
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