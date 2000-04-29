|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2000
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:0
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|14.10.2000
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|5:0
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|23.09.2000
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|2:2
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|27.08.2000
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|3:1
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|13.08.2000
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|2:0
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|29.07.2000
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|1:1
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|08.07.2000
|1' -90'
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|0:1
|Торпедо (Москва)
|07.05.2000
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|03.05.2000
|1' -90'
|Анжи (Махачкала)
|0:0
|Торпедо (Москва)
|29.04.2000
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|0:2
|Торпедо (Москва)