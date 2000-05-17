|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростсельмаш
|18
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.09.2000
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|1:1
|ЦСКА (Москва)
|27.08.2000
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|0:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|19.08.2000
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|29.07.2000
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|2:1
|Динамо (Москва)
|08.07.2000
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|3:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|18.06.2000
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|0:0
|Локомотив (Москва)
|12.06.2000
|1' -90'
|Уралан (Элиста)
|0:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|27.05.2000
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|1:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|22.05.2000
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|0:1
|Анжи (Махачкала)
|17.05.2000
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|0:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|13.05.2000
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|0:1
|Торпедо (Москва)
|07.05.2000
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:2
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|30.04.2000
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Сатурн (Раменское)
|22.04.2000
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|0:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|08.04.2000
|1' -90'
|Анжи (Махачкала)
|1:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|01.04.2000
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Ротор (Волгоград)
|25.03.2000
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)