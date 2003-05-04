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    Василий Иванов - статистика

    Имя Василий
    Отчество Владимирович
    Фамилия Иванов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 марта 1970 (52 года)
    Рост 179
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черноморец 16 0 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.08.2003 1' -90' Локомотив (Москва) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    02.08.2003 1' -90' Рубин (Казань) 3:1 Черноморец (Новороссийск)
    26.07.2003 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:1 Динамо (Москва)
    19.07.2003 1' -90' Ротор (Волгоград) 3:0 Черноморец (Новороссийск)
    12.07.2003 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:3 Спартак (Москва)
    11.06.2003 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:0 Рубин (Казань)
    31.05.2003 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:2 Ростов (Ростов-на-Дону)
    25.05.2003 1' -90' Сатурн (Раменское) 2:0 Черноморец (Новороссийск)
    18.05.2003 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:5 Локомотив (Москва)
    04.05.2003 1' -90' Торпедо-Металлург (Москва) 0:0 Черноморец (Новороссийск)
    23.04.2003 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:1 ЦСКА (Москва)
    19.04.2003 1' -90' Крылья Советов (Самара) 1:1 Черноморец (Новороссийск)
    12.04.2003 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:0 Зенит (Санкт-Петербург)
    22.03.2003 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:1 Уралан (Элиста)
    16.03.2003 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:1 Черноморец (Новороссийск)
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