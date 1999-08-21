|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шинник
|21
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.1999
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|30.10.1999
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Уралан (Элиста)
|23.10.1999
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|3:1
|Шинник (Ярославль)
|16.10.1999
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:2
|Крылья Советов (Самара)
|02.10.1999
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|3:1
|Шинник (Ярославль)
|25.09.1999
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:4
|Локомотив (Москва)
|18.09.1999
|1' -90'
|Жемчужина (Сочи)
|1:0
|Шинник (Ярославль)
|11.09.1999
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:0
|Сатурн (Раменское)
|28.08.1999
|1' -90'
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|1:0
|Шинник (Ярославль)
|21.08.1999
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Торпедо (Москва)
|14.08.1999
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|0:0
|Шинник (Ярославль)
|04.08.1999
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:0
|Ротор (Волгоград)
|29.05.1999
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|0:0
|Шинник (Ярославль)
|15.05.1999
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|0:0
|Шинник (Ярославль)
|09.05.1999
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:3
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|02.05.1999
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|2:0
|Шинник (Ярославль)
|25.04.1999
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:0
|ЦСКА (Москва)
|17.04.1999
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|4:1
|Шинник (Ярославль)
|11.04.1999
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|03.04.1999
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)