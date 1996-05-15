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    Андрей Иванов - статистика

    Имя Андрей
    Отчество Евгеньевич
    Фамилия Иванов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 апреля 1967 (55 лет)
    Рост 193
    Вес 82
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЦСКА 23 0 0 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.10.1996 1' -90' Балтика (Калининград) 2:1 ЦСКА (Москва)
    02.10.1996 1' -90' Жемчужина (Сочи) 0:1 ЦСКА (Москва)
    28.09.1996 1' -90' ЦСКА (Москва) 1:0 Зенит (Санкт-Петербург)
    15.09.1996 1' -90' ЦСКА (Москва) 2:0 Торпедо-Лужники (Москва)
    05.09.1996 1' -90' Динамо (Москва) 2:3 ЦСКА (Москва)
    17.07.1996 1' -90' ЦСКА (Москва) 1:3 Локомотив (Москва)
    10.07.1996 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:1 ЦСКА (Москва)
    07.07.1996 1' -90' ЦСКА (Москва) 0:0 Балтика (Калининград)
    03.07.1996 1' -90' Алания (Владикавказ) 0:1 ЦСКА (Москва)
    15.05.1996 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 1:1 ЦСКА (Москва)
    08.05.1996 1' -90' ЦСКА (Москва) 4:2 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    04.05.1996 1' -90' Торпедо-Лужники (Москва) 2:3 ЦСКА (Москва)
    27.04.1996 1' -90' ЦСКА (Москва) 1:1 Динамо (Москва)
    20.04.1996 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 0:2 ЦСКА (Москва)
    13.04.1996 1' -90' ЦСКА (Москва) 0:0 Спартак (Москва)
    06.04.1996 1' -90' Крылья Советов (Самара) 1:0 ЦСКА (Москва)
    30.03.1996 1' -90' Уралмаш (Екатеринбург) 0:1 ЦСКА (Москва)
    23.03.1996 1' -90' Текстильщик (Камышин) 1:2 ЦСКА (Москва)
    09.03.1996 1' -90' ЦСКА (Москва) 3:1 Лада-Тольятти (Тольятти)
    02.03.1996 1' -90' Ротор (Волгоград) 2:0 ЦСКА (Москва)
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