|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦСКА
|23
|0
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.10.1996
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|2:1
|ЦСКА (Москва)
|02.10.1996
|1' -90'
|Жемчужина (Сочи)
|0:1
|ЦСКА (Москва)
|28.09.1996
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|1:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|15.09.1996
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|2:0
|Торпедо-Лужники (Москва)
|05.09.1996
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|2:3
|ЦСКА (Москва)
|17.07.1996
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|1:3
|Локомотив (Москва)
|10.07.1996
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:1
|ЦСКА (Москва)
|07.07.1996
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|0:0
|Балтика (Калининград)
|03.07.1996
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|0:1
|ЦСКА (Москва)
|15.05.1996
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:1
|ЦСКА (Москва)
|08.05.1996
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|4:2
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|04.05.1996
|1' -90'
|Торпедо-Лужники (Москва)
|2:3
|ЦСКА (Москва)
|27.04.1996
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|1:1
|Динамо (Москва)
|20.04.1996
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|0:2
|ЦСКА (Москва)
|13.04.1996
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|0:0
|Спартак (Москва)
|06.04.1996
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:0
|ЦСКА (Москва)
|30.03.1996
|1' -90'
|Уралмаш (Екатеринбург)
|0:1
|ЦСКА (Москва)
|23.03.1996
|1' -90'
|Текстильщик (Камышин)
|1:2
|ЦСКА (Москва)
|09.03.1996
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|3:1
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|02.03.1996
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|2:0
|ЦСКА (Москва)