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    Анатолий Иванов - статистика

    #6 | Вратарь
    Имя Анатолий
    Отчество Викторович
    Фамилия Иванов
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 20 марта 1972 (50 лет)
    Рост 184
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.06.1993 1' -90' Асмарал (Москва) 2:1 Динамо (Ставрополь)
    05.06.1993 1' -90' Алания (Владикавказ) 1:1 Динамо (Ставрополь)
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