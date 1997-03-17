|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Факел
|9
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.07.1997
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|4:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|31.05.1997
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:2
|Шинник (Ярославль)
|24.05.1997
|1' -90'
|Жемчужина (Сочи)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|03.05.1997
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Динамо (Москва)
|23.04.1997
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:0
|Тюмень (Тюмень)
|12.04.1997
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:0
|Локомотив (Москва)
|05.04.1997
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Факел (Воронеж)
|02.04.1997
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:2
|Балтика (Калининград)
|17.03.1997
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Зенит (Санкт-Петербург)