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    Владислав Зубков - статистика

    Имя Владислав
    Отчество Викторович
    Фамилия Зубков
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 апреля 1971 (51 год)
    Рост 186
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.11.1997 1' -90' ЦСКА (Москва) 3:0 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    14.10.1997 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 3:0 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    27.09.1997 1' -90' Торпедо-Лужники (Москва) 2:2 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    13.09.1997 1' -90' Жемчужина (Сочи) 2:0 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    30.08.1997 1' -90' Алания (Владикавказ) 3:1 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    16.08.1997 1' -90' Факел (Воронеж) 2:0 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    06.08.1997 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 3:1 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    16.07.1997 1' -90' Крылья Советов (Самара) 4:0 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    09.07.1997 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 1:0 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    25.06.1997 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 1:1 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    14.06.1997 1' -90' Спартак (Москва) 1:0 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    24.05.1997 1' -90' Шинник (Ярославль) 0:0 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    10.05.1997 1' -90' Ротор (Волгоград) 2:0 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    23.04.1997 1' -90' Динамо (Москва) 3:0 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    05.04.1997 1' -90' Локомотив (Москва) 1:1 Локомотив НН (Нижний Новгород)
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