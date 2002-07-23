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    Алексей Злыднев - статистика

    Имя Алексей
    Отчество Николаевич
    Фамилия Злыднев
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 мая 1980 (42 года)
    Рост 179
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростсельмаш 18 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.10.2002 1' -90' Уралан (Элиста) 0:0 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    28.09.2002 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 2:1 Сатурн (Раменское)
    21.09.2002 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 1:1 Спартак (Москва)
    24.08.2002 1' -90' Локомотив (Москва) 3:0 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    17.08.2002 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 0:3 Крылья Советов (Самара)
    13.08.2002 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 3:2 ЦСКА (Москва)
    09.08.2002 1' -90' ЦСКА (Москва) 5:1 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    03.08.2002 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 2:0 Анжи (Махачкала)
    29.07.2002 1' -90' Ротор (Волгоград) 0:0 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    23.07.2002 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 0:1 Торпедо (Москва)
    16.07.2002 1' -90' Анжи (Махачкала) 4:1 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    02.07.2002 1' -90' Торпедо (Москва) 0:1 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    08.05.2002 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:1 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    28.04.2002 1' -90' Крылья Советов (Самара) 3:2 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    20.04.2002 1' -90' Сокол (Саратов) 1:2 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    16.03.2002 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 2:0 Уралан (Элиста)
    12.03.2002 1' -90' Сатурн (Раменское) 2:0 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    08.03.2002 1' -90' Спартак (Москва) 0:0 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
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