|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростсельмаш
|18
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.10.2002
|1' -90'
|Уралан (Элиста)
|0:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|28.09.2002
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|2:1
|Сатурн (Раменское)
|21.09.2002
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Спартак (Москва)
|24.08.2002
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|3:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|17.08.2002
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|0:3
|Крылья Советов (Самара)
|13.08.2002
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|3:2
|ЦСКА (Москва)
|09.08.2002
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|5:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|03.08.2002
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Анжи (Махачкала)
|29.07.2002
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|0:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|23.07.2002
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|0:1
|Торпедо (Москва)
|16.07.2002
|1' -90'
|Анжи (Махачкала)
|4:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|02.07.2002
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|0:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|08.05.2002
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|28.04.2002
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|3:2
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|20.04.2002
|1' -90'
|Сокол (Саратов)
|1:2
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|16.03.2002
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Уралан (Элиста)
|12.03.2002
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|2:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|08.03.2002
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|0:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)