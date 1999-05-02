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    Александр Зиновьев - статистика

    Имя Александр
    Отчество Владимирович
    Фамилия Зиновьев
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 февраля 1979 (44 года)
    Рост 179
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шинник 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.05.1999 1' -90' Ротор (Волгоград) 2:0 Шинник (Ярославль)
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