|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тюмень
|13
|3
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.06.1997
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|1:0
|Крылья Советов (Самара)
|14.06.1997
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|5:2
|Тюмень (Тюмень)
|31.05.1997
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|0:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|24.05.1997
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|0:0
|Тюмень (Тюмень)
|17.05.1997
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|2:0
|ЦСКА (Москва)
|10.05.1997
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|2:0
|Тюмень (Тюмень)
|03.05.1997
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|1:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|23.04.1997
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:0
|Тюмень (Тюмень)
|19.04.1997
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|0:0
|Черноморец (Новороссийск)
|12.04.1997
|1' -90'
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|1:0
|Тюмень (Тюмень)
|05.04.1997
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|2:2
|Спартак (Москва)
|02.04.1997
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|3:1
|Тюмень (Тюмень)
|22.03.1997
|1' -90'
|Торпедо-Лужники (Москва)
|1:1
|Тюмень (Тюмень)