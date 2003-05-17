|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шинник
|13
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2003
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:1
|Шинник (Ярославль)
|16.10.2003
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|6:1
|Шинник (Ярославль)
|28.09.2003
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:2
|Шинник (Ярославль)
|13.09.2003
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|1:0
|Шинник (Ярославль)
|31.08.2003
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:2
|Спартак (Москва)
|24.08.2003
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|16.08.2003
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:2
|Шинник (Ярославль)
|09.08.2003
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:1
|Уралан (Элиста)
|19.07.2003
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|3:0
|Торпедо-Металлург (Москва)
|17.05.2003
|1' -90'
|Уралан (Элиста)
|0:2
|Шинник (Ярославль)
|24.04.2003
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|0:0
|Шинник (Ярославль)
|19.04.2003
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:0
|Динамо (Москва)
|06.04.2003
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:1
|Локомотив (Москва)