|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сокол
|12
|0
|0
|3
|2
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.11.2002
|1' -90'
|Сокол (Саратов)
|1:3
|Шинник (Ярославль)
|10.11.2002
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Сокол (Саратов)
|18.08.2002
|1' -90'
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|2:0
|Сокол (Саратов)
|09.07.2002
|1' -90'
|Уралан (Элиста)
|1:1
|Сокол (Саратов)
|13.05.2002
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|2:1
|Сокол (Саратов)
|28.04.2002
|1' -90'
|Сокол (Саратов)
|0:0
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|20.04.2002
|1' -90'
|Сокол (Саратов)
|1:2
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|13.04.2002
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:1
|Сокол (Саратов)
|07.04.2002
|1' -90'
|Сокол (Саратов)
|0:0
|Крылья Советов (Самара)
|30.03.2002
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|2:0
|Сокол (Саратов)
|23.03.2002
|1' -90'
|Сокол (Саратов)
|1:0
|Анжи (Махачкала)
|09.03.2002
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:0
|Сокол (Саратов)