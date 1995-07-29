|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо
|11
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.10.1995
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:2
|ЦСКА (Москва)
|21.10.1995
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|3:1
|Торпедо (Москва)
|23.09.1995
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|17.09.1995
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|5:0
|Торпедо (Москва)
|09.09.1995
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|0:0
|Торпедо (Москва)
|30.08.1995
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|3:0
|Уралмаш (Екатеринбург)
|26.08.1995
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|0:2
|Торпедо (Москва)
|19.08.1995
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|0:0
|Торпедо (Москва)
|05.08.1995
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|0:1
|Торпедо (Москва)
|29.07.1995
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|3:0
|Ротор (Волгоград)