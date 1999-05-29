|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шинник
|11
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.10.1999
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Уралан (Элиста)
|02.10.1999
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|3:1
|Шинник (Ярославль)
|21.07.1999
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:2
|Спартак (Москва)
|18.07.1999
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|5:0
|Шинник (Ярославль)
|14.07.1999
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:1
|Шинник (Ярославль)
|07.07.1999
|1' -90'
|Уралан (Элиста)
|1:0
|Шинник (Ярославль)
|27.06.1999
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|4:2
|Шинник (Ярославль)
|23.06.1999
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|3:1
|Динамо (Москва)
|19.06.1999
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|4:1
|Шинник (Ярославль)
|29.05.1999
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|0:0
|Шинник (Ярославль)