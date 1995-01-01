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    Фарид Жангиров - статистика

    Имя Фарид
    Отчество Исмагилович
    Фамилия Жангиров
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 мая 1966 (56 лет)
    Рост 175
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лада-Тольятти 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.08.1994 1' -90' Лада-Тольятти (Тольятти) 2:1 Торпедо (Москва)
    10.08.1994 1' -90' Лада-Тольятти (Тольятти) 1:1 Уралмаш (Екатеринбург)
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