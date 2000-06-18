|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сатурн
|22
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.10.2000
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|3:0
|Сатурн (Раменское)
|01.10.2000
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|0:1
|Факел (Воронеж)
|19.08.2000
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|3:0
|Уралан (Элиста)
|13.08.2000
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|2:2
|Сатурн (Раменское)
|02.08.2000
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|3:0
|Сатурн (Раменское)
|22.07.2000
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|0:1
|Торпедо (Москва)
|15.07.2000
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:1
|Сатурн (Раменское)
|08.07.2000
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|2:1
|ЦСКА (Москва)
|23.06.2000
|1' -90'
|Анжи (Махачкала)
|2:0
|Сатурн (Раменское)
|18.06.2000
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|2:0
|Ротор (Волгоград)
|12.06.2000
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Сатурн (Раменское)
|08.06.2000
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|2:0
|Спартак (Москва)
|26.05.2000
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|3:2
|Сатурн (Раменское)
|17.05.2000
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|1:1
|Локомотив (Москва)
|13.05.2000
|1' -90'
|Уралан (Элиста)
|1:2
|Сатурн (Раменское)
|30.04.2000
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Сатурн (Раменское)
|22.04.2000
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|1:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|15.04.2000
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|2:0
|Сатурн (Раменское)
|08.04.2000
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|0:0
|Черноморец (Новороссийск)
|01.04.2000
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|0:0
|Сатурн (Раменское)